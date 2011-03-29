Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Люксембург
Румыния - Люксембург: обзор матча 29 марта 2011
Румыния
29.03.2011, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 6 тур
3 : 1
Завершен
Люксембург
24'
А. Муту
68'
А. Муту
78'
Я. Зику
22'
Л. Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Люксембург
Замена
М. Мартино
️️️️
Т. Шнелл
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
М. Алексе
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
Т. Латерца
️️️️
Ж. Беттмер
ГОЛ! 3:1!
Я. Зику
ГОЛ! 2:1!
А. Муту
Замена
Д. Гоян
️️️️
Г. Тамаш
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Л. Жерсон
Замена
Г. Торже
️️️️
Б. Станку
Желтая карточка
Г. Тамаш
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
ГОЛ! 0:1!
Л. Жерсон
18'
Желтая карточка
Г. Блейз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
27
Янис Зику
ЦП
0
Адриан Ропотан
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
10
Адриан Муту
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
0
Жилль Беттмер
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Дорин Гоян
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Дан Алекса
ЦП
0
Мариуш Алексе
ПП
Люксембург
14
Том Латерца
ЛЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Жак Плейн
ЦЗ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
4-1-2-3
12
Тэтэрушану
3
Рац
0
Тамаш
16
Гардош
22
Сэпунару
0
Мурешан
27
Зику
0
Ропотан
19
Станку
10
Муту
0
Марика
3-1-5-1
1
Жубер
4
Хоффманн
0
Блейз
5
Шнелл
10
Паял
0
Беттмер
6
Петерс
17
Мутш
7
Жерсон
11
Левек
13
Йоахим
0
Тамаш
15
Гоян
15
Гоян
0
Тамаш
19
Станку
11
Торже
11
Торже
19
Станку
10
Муту
0
Алексе
0
Алексе
10
Муту
5
Шнелл
15
Мартино
15
Мартино
5
Шнелл
0
Беттмер
14
Латерца
14
Латерца
0
Беттмер
7
Жерсон
9
Да Мота
9
Да Мота
7
Жерсон
Остались в запасе
Румыния
Люксембург
1
Костел Пантилимон
ВР
17
Чиприан Деяк
ЦП
0
Дан Алекса
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Жак Плейн
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
17
Чиприан Деяк
ЦП
0
Дан Алекса
ЦП
Остались в запасе
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Жак Плейн
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Румыния - Люксембург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Новости команд
Все
Румыния
Люксембург
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Румыния – Швеция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Люксембург – Болгария: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Эстония – Люксембург: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Люксембург – Исландия: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+