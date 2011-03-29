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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Молдова
Швеция - Молдова: обзор матча 29 марта 2011
Швеция
29.03.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Молдова
30'
М. Лустиг
82'
С. Ларссон
90+2'
А. Суворов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Молдова
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Суворов
Замена
А. Герндт
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
К. Чельстрем
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Гацкан
ГОЛ! 2:0!
С. Ларссон
Замена
М. Ольссон
️️️️
Э. Байрами
Замена
А. Кептине
️️️️
А. Дорош
Замена
Р. Эльм
️️️️
П. Вернблум
Замена
И. Бугаев
️️️️
В. Фрунза
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
М. Лустиг
Желтая карточка
П. Вернблум
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
0
Вадим Борец
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
11
Виорел Фрунза
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Швеция
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
14
Александер Герндт
ЦФ
Молдова
13
Валерий Андроник
ЦП
0
Анатолий Кептине
ЦП
21
Игорь Бугаев
ЦФ
4-1-2-3
1
Исакссон
17
Вендт
3
Антонссон
4
Гранквист
2
Лустиг
16
Вернблум
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Элмандер
10
Ибрагимович
19
Байрами
4-1-3-2
12
Намашко
2
Армаш
20
Рацу
16
Болохан
4
Головатенко
8
Гацкан
0
Борец
9
Чеботару
11
Суворов
11
Фрунза
15
Дорош
19
Байрами
18
Ольссон
18
Ольссон
19
Байрами
16
Вернблум
6
Эльм
6
Эльм
16
Вернблум
11
Элмандер
14
Герндт
14
Герндт
11
Элмандер
8
Гацкан
13
Андроник
13
Андроник
8
Гацкан
15
Дорош
0
Кептине
0
Кептине
15
Дорош
11
Фрунза
21
Бугаев
21
Бугаев
11
Фрунза
Остались в запасе
Швеция
Молдова
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Гаврил Балинт
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Гаврил Балинт
Статистика матча Швеция - Молдова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
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2 : 1
25.09.2026
Румыния
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Франция
3 : 0
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Швеция
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
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Молдова
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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