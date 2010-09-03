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    Гаврил Балинт

    Тренер
    Имя Гаврил
    Фамилия Балинт
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 3 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 8 3 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.09.2010 Молдавия 2 : 0 Финляндия
    07.09.2010 Венгрия 2 : 1 Молдавия
    08.10.2010 Молдавия 0 : 1 Нидерланды
    12.10.2010 Сан-Марино 0 : 2 Молдавия
    29.03.2011 Швеция 2 : 1 Молдавия
    03.06.2011 Молдавия 1 : 4 Швеция
    07.10.2011 Нидерланды 1 : 0 Молдавия
    11.10.2011 Молдавия 4 : 0 Сан-Марино
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