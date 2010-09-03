Гаврил Балинт
Тренер
|Имя
|Гаврил
|Фамилия
|Балинт
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|3 января 1963
|Имя
|Гаврил
|Фамилия
|Балинт
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|3 января 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Молдавия
|8
|3
|5
|0
|Дата
|Матч
|03.09.2010
|Молдавия
|2 : 0
|Финляндия
|07.09.2010
|Венгрия
|2 : 1
|Молдавия
|08.10.2010
|Молдавия
|0 : 1
|Нидерланды
|12.10.2010
|Сан-Марино
|0 : 2
|Молдавия
|29.03.2011
|Швеция
|2 : 1
|Молдавия
|03.06.2011
|Молдавия
|1 : 4
|Швеция
|07.10.2011
|Нидерланды
|1 : 0
|Молдавия
|11.10.2011
|Молдавия
|4 : 0
|Сан-Марино