Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Азербайджан
Бельгия - Азербайджан: обзор матча 29 марта 2011
Бельгия
29.03.2011, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 6 тур
4 : 1
Завершен
Азербайджан
12'
Я. Вертонген
32'
Т. Симонс (П)
45+1'
Н. Шадли
74'
Й. Фоссен
16'
Р. Аббасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Азербайджан
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Дефур
Замена
Й. ван Дамм
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Э. Мамедов
Замена
В. Надиров
️️️️
В. Джавадов
ГОЛ! 4:1!
Й. Фоссен
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 3:1!
Н. Шадли
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Симонс
Желтая карточка
Р. Маликов
16'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аббасов
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
2
Раиль Маликов
ЛЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ЦЗ
21
Владимир Левин
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
10
Эльвин Мамедов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Бельгия
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
0
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
Азербайджан
16
Джавид Гусейнов
ЛП
17
Вугар Надиров
ЦФ
4-5-1
12
Миньоле
23
Киман
3
Ломбертс
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
3
Симонс
6
Витсель
22
Шадли
16
Дефур
19
Дембеле
20
Фоссен
3-2-3-1-1
1
Агаев
14
Садыгов
15
Аббасов
21
Левин
0
Шукуров
2
Маликов
10
Мамедов
19
Амиргулиев
8
Чертоганов
11
Алиев
0
Джавадов
15
ван Бюйтен
18
ван Дамм
18
ван Дамм
15
ван Бюйтен
16
Дефур
0
Оджиджа-Офое
0
Оджиджа-Офое
16
Дефур
19
Дембеле
10
Азар
10
Азар
19
Дембеле
10
Мамедов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
10
Мамедов
0
Джавадов
17
Надиров
17
Надиров
0
Джавадов
Остались в запасе
Бельгия
Азербайджан
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Бельгия - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
Бельгия
Азербайджан
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
09:07
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
09:07
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Зидан прокомментировал волевую победу Франции над Бельгией в Лиге наций
6 октября
1
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Азербайджан – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Литва: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+