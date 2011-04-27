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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 27 апреля 2011
Лион
27.04.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 2
Завершен
Монпелье
23'
Эдерсон
55'
Лисандро
89'
Й. Гуркюфф
30'
О. Жиру
84'
С. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 3:2!
Й. Гуркюфф
Пас отдал
Лисандро
Замена
Р. Пито
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 2:2!
С. Камара
Замена
Б. Койта
️️️️
Ж. Дернес
Замена
С. Камара
️️️️
Х. Кабзе
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 2:1!
Лисандро
Пас отдал
Б. Гомис
Желтая карточка
К. Чельстрем
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
М. Эстрада
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
Д. Бриан
Замена
Крис
️️️️
Ж. Тулалан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
3-1-3-3
1
Льорис
26
Сиссоко
6
Ловрен
15
Ревейер
25
Гоналон
10
Эдерсон
4
Чельстрем
28
Тулалан
7
Бриан
18
Гомис
9
Лисандро
3-1-4-2
16
Журдрен
2
Бокали
2
Янга-Мбива
6
Марво
21
Стамбули
20
Бельханда
13
Эстрада
19
Женешам
20
Дернес
99
Кабзе
9
Жиру
28
Тулалан
3
Крис
3
Крис
28
Тулалан
18
Гомис
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
18
Гомис
10
Эдерсон
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
20
Бельханда
14
Пито
14
Пито
20
Бельханда
20
Дернес
55
Койта
55
Койта
20
Дернес
99
Кабзе
19
Камара
19
Камара
99
Кабзе
Остались в запасе
Лион
Монпелье
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Жерлан
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