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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кубань (мол)
Анжи (мол) - Кубань (мол): обзор матча 13 мая 2011
Анжи (мол)
13.05.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
7'
Г. Илуридзе
82'
О. Клява
32'
И. Падерин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кубань (мол)
Замена
М. Разаков
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Р. Кокоскерия
Замена
И. Гаглоев
️️️️
А. Нестеренко
ГОЛ! 2:1!
О. Клява
Замена
Е. Касьянов
️️️️
Т. Мамедов
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Замена
А. Калайджян
️️️️
А. Секрет
Замена
М. Малыш
️️️️
К. Халваши
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
И. Климиашвили
️️️️
Ю. Удунян
Желтая карточка
А. Нестеренко
Желтая карточка
А. Секрет
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
А. Джако
Замена
М. Дженетов
️️️️
А. Джиоев
ГОЛ! 1:1!
И. Падерин
Желтая карточка
Г. Илуридзе
Желтая карточка
М. Курбанов
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
ГОЛ! 1:0!
Г. Илуридзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
31
Арафат Джако
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
41
Магомед Разаков
ЦФ
Кубань (мол)
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
4-3-3
26
Джиоев
44
Удунян
35
Клява
15
Гусейнов
44
Курбанов
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
21
Илуридзе
31
Джако
92
Мирзаев
4-5-1
1
Намашко
15
Князев
50
Кокоскерия
73
Ковальчук
2
Горелов
5
Халваши
77
Мамедов
92
Слинько
10
Падерин
27
Нестеренко
19
Секрет
31
Джако
33
Элиакву
33
Элиакву
31
Джако
21
Илуридзе
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
21
Илуридзе
44
Удунян
15
Климиашвили
15
Климиашвили
44
Удунян
92
Мирзаев
41
Разаков
41
Разаков
92
Мирзаев
26
Джиоев
1
Дженетов
1
Дженетов
26
Джиоев
50
Кокоскерия
52
Лобкарев
52
Лобкарев
50
Кокоскерия
27
Нестеренко
69
Гаглоев
69
Гаглоев
27
Нестеренко
77
Мамедов
91
Касьянов
91
Касьянов
77
Мамедов
19
Секрет
5
Калайджян
5
Калайджян
19
Секрет
5
Халваши
17
Малыш
17
Малыш
5
Халваши
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кубань (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Анжи (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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