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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Енисей
Химки - Енисей: обзор матча 24 июня 2011
Химки
24.06.2011, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
11'
А. Говоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Енисей
Замена
К. Кролевец
️️️️
А. Воронкин
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
И. Шестаков
️️️️
Х. Мамтов
Пенальти не реализован!
Э. Гаурачс
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
В. Воскобойников
️️️️
В. Земченков
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
А. Говоров
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
В. Коробкин
Замена
С. Пятикопов
️️️️
К. Зимулька
Желтая карточка
А. Воронкин
20'
Желтая карточка
В. Коробкин
ГОЛ! 1:0!
А. Говоров
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Сергей Козко
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Химки
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
8
Кирилл Кролевец
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Енисей
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
3-2-2-1-2
1
Козко
6
Шумейко
24
Мирошниченко
16
Мицейка
88
Наваловский
43
Логашов
23
Земченков
3
Воронкин
77
Романенко
20
Говоров
9
Мамтов
4-1-3-2
1
Ильин
22
Шабаев
81
Зимулька
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
2
Сурнев
21
Коробкин
9
Лешонок
11
Базанов
9
Гаурачс
3
Воронкин
8
Кролевец
8
Кролевец
3
Воронкин
20
Говоров
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
20
Говоров
9
Мамтов
22
Шестаков
22
Шестаков
9
Мамтов
23
Земченков
9
Воскобойников
9
Воскобойников
23
Земченков
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Гаурачс
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Гаурачс
81
Зимулька
5
Пятикопов
5
Пятикопов
81
Зимулька
21
Коробкин
88
Ситдиков
88
Ситдиков
21
Коробкин
Остались в запасе
Химки
Енисей
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Химки - Енисей
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Родина
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