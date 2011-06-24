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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо Вл
Балтика - Торпедо Вл: обзор матча 24 июня 2011
Балтика
24.06.2011, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо Вл
16'
Д. Голубов
6'
С. Фомин (П)
25'
В. Малышев
69'
В. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо Вл
+1
Замена
С. Дубровин
️️️️
Д. Половинчук
Замена
А. Гацко
️️️️
П. Втюрин
Желтая карточка
А. Гермашов
Замена
В. Магомедов
️️️️
Е. Кузнецов
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Е. Крыштафович
Замена
А. Петров
️️️️
А. Делькин
Вторая желтая
В. Малышев
ГОЛ! 1:3!
В. Малышев
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
Д. Майкич
Желтая карточка
М. Попов
Замена
М. Зимарев
️️️️
В. Макиев
Желтая карточка
Д. Половинчук
ГОЛ! 1:2!
В. Малышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Голубов
16'
Желтая карточка
Л. Кантонистов
15'
15'
Желтая карточка
В. Малышев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Балтика
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Торпедо Вл
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Максим Зимарев
ЦП
14
Александр Петров
ПП
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
85
Попов
5
Крыштафович
55
Крючков
32
Терехов
6
Резников
4
Майкич
78
Кантонистов
22
Кузнецов
85
Голубов
17
Завалий
4-3-3
30
Епифанов
13
Шалин
25
Половинчук
15
Каратыгин
33
Гермашов
21
Макиев
7
Тюргашкин
4
Фомин
90
Делькин
23
Втюрин
9
Малышев
4
Майкич
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
4
Майкич
22
Кузнецов
13
Магомедов
13
Магомедов
22
Кузнецов
5
Крыштафович
93
Роденков
93
Роденков
5
Крыштафович
25
Половинчук
22
Дубровин
22
Дубровин
25
Половинчук
21
Макиев
15
Зимарев
15
Зимарев
21
Макиев
90
Делькин
14
Петров
14
Петров
90
Делькин
23
Втюрин
17
Гацко
17
Гацко
23
Втюрин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо Вл
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Францев
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Балтика - Торпедо Вл
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Балтика
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