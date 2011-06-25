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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 25 июня 2011
Рубин (мол)
25.06.2011, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (мол)
26'
П. Умарбаев (П)
27'
Р. Махмутов
74'
А. Секрет
80'
И. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
Красная карточка
А. Нестеренко
ГОЛ! 2:2!
И. Гаглоев
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Куклев
Желтая карточка
И. Гаглоев
ГОЛ! 2:1!
А. Секрет
Замена
И. Гаглоев
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
М. Дойати
Замена
Н. Лобанов
️️️️
П. Умарбаев
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Карибов
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Чала
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Джалилов
Замена
М. Жестоков
️️️️
С. Кверквелия
Замена
Д. Волкотруб
️️️️
Ю. Нестеренко
Замена
А. Секрет
️️️️
Е. Курдус
Замена
Э. Байчора
️️️️
Б. Карюкин
Желтая карточка
С. Кверквелия
ГОЛ! 2:0!
Р. Махмутов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Умарбаев
Желтая карточка
Е. Касьянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
19
Антон Секрет
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Нестеренко
7
Дойати
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
10
Джалилов
23
Махмутов
39
Умарбаев
34
Чала
3-5-1-1
85
Карюкин
15
Князев
73
Ковальчук
75
Дрампов
73
Курдус
27
Нестеренко
92
Слинько
5
Калайджян
22
Карибов
52
Лобкарев
91
Касьянов
55
Куклев
4
Аскаров
4
Аскаров
55
Куклев
10
Джалилов
25
Уридия
25
Уридия
10
Джалилов
34
Чала
23
Вшивцев
23
Вшивцев
34
Чала
39
Умарбаев
57
Лобанов
57
Лобанов
39
Умарбаев
1
Нестеренко
1
Волкотруб
1
Волкотруб
1
Нестеренко
4
Кверквелия
66
Жестоков
66
Жестоков
4
Кверквелия
92
Слинько
69
Гаглоев
69
Гаглоев
92
Слинько
22
Карибов
17
Малыш
17
Малыш
22
Карибов
85
Карюкин
1
Байчора
1
Байчора
85
Карюкин
73
Курдус
19
Секрет
19
Секрет
73
Курдус
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Антонюк
ЦП
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2022.06.28 18:16
1
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
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