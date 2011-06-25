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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Анжи (мол)
Краснодар (мол) - Анжи (мол): обзор матча 25 июня 2011
Краснодар (мол)
25.06.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
68'
М. Комков
71'
Ш. Мирзаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Анжи (мол)
+3
Желтая карточка
И. Климиашвили
Замена
А. Гераев
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
В. Кузьмичев
Замена
А. Бегларян
️️️️
М. Пичугин
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
М. Серегин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Мирзаев
ГОЛ! 1:0!
М. Комков
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Золотаренко
Замена
Н. Галкин
️️️️
А. Безгласный
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Батютин
Замена
А. Мартынович
️️️️
М. Ермаков
Замена
С. Химов
️️️️
А. Рябоконь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
35
Алексей Безгласный
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
Анжи (мол)
44
Юрий Удунян
ЛЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
3-5-1-1
31
Пчелинцев
94
Пичугин
92
Янковский
15
Рябов
35
Безгласный
59
Ермаков
14
Рябоконь
77
Кокоскерия
10
Комков
72
Батютин
14
Золотаренко
3-4-1-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
35
Клява
15
Гусейнов
35
Ибрагимов
28
Кузьмичев
17
Мирзабеков
15
Климиашвили
44
Кухарчук
22
Славов
92
Мирзаев
14
Рябоконь
79
Химов
79
Химов
14
Рябоконь
35
Безгласный
14
Галкин
14
Галкин
35
Безгласный
14
Золотаренко
15
Серегин
15
Серегин
14
Золотаренко
94
Пичугин
12
Бегларян
12
Бегларян
94
Пичугин
59
Ермаков
14
Мартынович
14
Мартынович
59
Ермаков
72
Батютин
84
Воробьев
84
Воробьев
72
Батютин
92
Мирзаев
83
Гераев
83
Гераев
92
Мирзаев
17
Мирзабеков
47
Джангишиев
47
Джангишиев
17
Мирзабеков
28
Кузьмичев
98
Гаджиев
98
Гаджиев
28
Кузьмичев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
41
Евгений Андриенко
ЦП
Главный тренер
Сергей Вахрушев
34
Гамзат Алданов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
41
Евгений Андриенко
ЦП
Остались в запасе
34
Гамзат Алданов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Краснодар (мол) - Анжи (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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