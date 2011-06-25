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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Амкар (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 25 июня 2011
Амкар (мол)
25.06.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
79'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
С. Абдуллин
️️️️
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Г. Засеев
Замена
И. Колпаков
️️️️
А. Субботин
Замена
М. Сафин
️️️️
А. Попов
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 0:1!
М. Султонов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Кочкин
Замена
С. Рябоконь
️️️️
А. Полюткин
Замена
Е. Смородин
️️️️
Е. Рудаков
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Романенко
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
С. Сердеров
Желтая карточка
М. Смирнов
10'
Желтая карточка
П. Дроздов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
84
Данил Кочкин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
ЦСКА (мол)
71
Сергей Ревякин
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
55
Илья Колпаков
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
44
Марсель Сафин
ЦП
21
Сулейман Абдуллин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
3-3-2-1-1
14
Степанов
2
Морыганов
88
Рудаков
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
98
Блынду
84
Кочкин
22
Романенко
7
Тюкалов
9
Субботин
3-3-2-2
71
Ревякин
22
Тен
7
Дроздов
20
Полюткин
52
Нетфуллин
7
Засеев
17
Васильев
18
Попов
28
Султонов
10
Амбарцумян
28
Сердеров
22
Романенко
49
Сиротин
49
Сиротин
22
Романенко
88
Рудаков
93
Смородин
93
Смородин
88
Рудаков
84
Кочкин
29
Андриевский
29
Андриевский
84
Кочкин
9
Субботин
55
Колпаков
55
Колпаков
9
Субботин
28
Сердеров
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
28
Сердеров
20
Полюткин
3
Рябоконь
3
Рябоконь
20
Полюткин
28
Султонов
77
Родионов
77
Родионов
28
Султонов
18
Попов
44
Сафин
44
Сафин
18
Попов
10
Амбарцумян
21
Абдуллин
21
Абдуллин
10
Амбарцумян
Остались в запасе
Амкар (мол)
ЦСКА (мол)
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Амкар (мол) - ЦСКА (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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