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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Динамо (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 июня 2011
Динамо (мол)
25.06.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив (мол)
6'
Б. Джиби Фалл
87'
П. Хартияди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Красная карточка
П. Евсеев
+4
Замена
С. Цвейба
️️️️
Р. Быков
Замена
В. Шпырев
️️️️
Д. Отставнов
Замена
Н. Лапин
️️️️
Н. Дубчак
Замена
Н. Калинский
️️️️
А. Закускин
ГОЛ! 0:2!
П. Хартияди
Желтая карточка
Н. Дубчак
Желтая карточка
В. Соболев
Замена
И. Соловьев
️️️️
В. Соболев
Вторая желтая
В. Комисов
Желтая карточка
В. Комисов
Замена
С. Джиоев
️️️️
Д. Полоз
Замена
О. Валов
️️️️
Р. Еремеев
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Каряка
Замена
Н. Мьюшкович
️️️️
А. Епуряну
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Маренич
Желтая карточка
Н. Сергеев
Желтая карточка
П. Евсеев
Замена
А. Маренич
️️️️
Б. Джиби Фалл
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
Р. Еремеев
Красная карточка
С. Таказов
ГОЛ! 0:1!
Б. Джиби Фалл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Динамо (мол)
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Локомотив (мол)
9
Никита Лапин
ПАЗ
71
Александр Маренич
ЛП
18
Сослан Джиоев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
4-5-1
54
Генералов
5
Евсеев
24
Епуряну
30
Таказов
5
Сергеев
19
Соболев
13
Еремеев
4
Юсупов
5
Каряка
17
Комисов
26
Отставнов
4-3-2-1
1
Фильцов
23
Зуйков
59
Иванов
0
Дьяков
11
Павлов
8
Закускин
88
Быков
24
Хартияди
7
Дубчак
7
Полоз
24
Фалл
24
Епуряну
5
Мьюшкович
5
Мьюшкович
24
Епуряну
13
Еремеев
88
Валов
88
Валов
13
Еремеев
26
Отставнов
20
Шпырев
20
Шпырев
26
Отставнов
5
Каряка
28
Ротенберг
28
Ротенберг
5
Каряка
19
Соболев
9
Соловьев
9
Соловьев
19
Соболев
7
Полоз
18
Джиоев
18
Джиоев
7
Полоз
7
Дубчак
9
Лапин
9
Лапин
7
Дубчак
24
Фалл
71
Маренич
71
Маренич
24
Фалл
8
Закускин
78
Калинский
78
Калинский
8
Закускин
88
Быков
14
Цвейба
14
Цвейба
88
Быков
Маренич
94
Нуров
94
Нуров
Маренич
Остались в запасе
Динамо (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Динамо (мол) - Локомотив (мол)
5
3
2
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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