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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Зенит (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 25 июня 2011
Зенит (мол)
25.06.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
59'
С. Костин
72'
С. Цыганов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Ахмат (мол)
Замена
А. Каюков
️️️️
Н. Бочаров
Замена
А. Манюков
️️️️
А. Васильев
Замена
Д. Кадиев
️️️️
Х. Кадыров
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Матяш
ГОЛ! 2:0!
С. Цыганов
Замена
С. Цыганов
️️️️
П. Шувалов
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
А. Байбатыров
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
С. Эльгаджиев
Замена
Д. Терентьев
️️️️
С. Мурихин
ГОЛ! 1:0!
С. Костин
Желтая карточка
Н. Пеньяилильо
Замена
А. Петров
️️️️
М. Батов
Замена
В. Белозеров
️️️️
М. Адаев
Замена
Б. Умаров
️️️️
М. Солтаев
Желтая карточка
М. Тагилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
47
Адам Байбатыров
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
98
Батыр Умаров
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
63
Вадим Белозеров
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
3-2-3-2
1
Зайцев
3
Костин
0
Пеньяилильо
88
Телегин
4
Васильев
98
Петров
33
Мурихин
17
Батов
34
Бочаров
10
Матяш
60
Шувалов
4-2-3
88
Сикач
4
Тагилов
37
Эдиев
24
Польчак
36
Адаев
47
Байбатыров
50
Ашаханов
10
Кадыров
51
Исламов
38
Эльгаджиев
10
Матяш
37
Сиротов
37
Сиротов
10
Матяш
4
Васильев
2
Манюков
2
Манюков
4
Васильев
34
Бочаров
23
Каюков
23
Каюков
34
Бочаров
60
Шувалов
9
Цыганов
9
Цыганов
60
Шувалов
17
Батов
77
Петров
77
Петров
17
Батов
33
Мурихин
43
Терентьев
43
Терентьев
33
Мурихин
32
Солтаев
98
Умаров
98
Умаров
32
Солтаев
36
Адаев
63
Белозеров
63
Белозеров
36
Адаев
38
Эльгаджиев
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
38
Эльгаджиев
47
Байбатыров
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
47
Байбатыров
10
Кадыров
44
Кадиев
44
Кадиев
10
Кадыров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Зенит (мол) - Ахмат (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
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Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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