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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Ахмат (мол) - Анжи (мол): обзор матча 19 мая 2011
Ахмат (мол)
19.05.2011, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
25'
А. Тембулатов
10'
Ш. Мухаммад
65'
А. Исах Элиакву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
А. Исах Элиакву
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
А. Исах Элиакву
Замена
М. Гамидов
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Т. Исламов
Замена
М. Солтаев
️️️️
Б. Умаров
Замена
М. Адаев
️️️️
Ю. Тепишев
ГОЛ! 1:2!
А. Исах Элиакву
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Климиашвили
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Замена
М. Дженетов
️️️️
А. Джиоев
Желтая карточка
Г. Илуридзе
ГОЛ! 1:1!
А. Тембулатов
Желтая карточка
Ю. Тепишев
10'
Желтая карточка
С. Сикач
10'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мухаммад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
88
Степан Сикач
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
98
Батыр Умаров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
3-5-2
88
Сикач
35
Тепишев
98
Умаров
4
Тагилов
42
Тохосашвили
63
Белозеров
61
Адамов
50
Ашаханов
77
Тембулатов
10
Кадыров
51
Исламов
3-4-3
26
Джиоев
44
Курбанов
15
Гусейнов
44
Удунян
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
15
Климиашвили
21
Илуридзе
33
Элиакву
92
Мирзаев
51
Исламов
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
51
Исламов
35
Тепишев
36
Адаев
36
Адаев
35
Тепишев
98
Умаров
32
Солтаев
32
Солтаев
98
Умаров
15
Климиашвили
47
Джангишиев
47
Джангишиев
15
Климиашвили
21
Илуридзе
38
Гамидов
38
Гамидов
21
Илуридзе
33
Элиакву
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
33
Элиакву
26
Джиоев
1
Дженетов
1
Дженетов
26
Джиоев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
27
Рамзан Асаев
ВР
Остались в запасе
24
Джамал Расулов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Ахмат (мол) - Анжи (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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