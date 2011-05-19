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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Рода
АДО Ден Хааг - Рода: обзор матча 19 мая 2011
АДО Ден Хааг
19.05.2011, четверг, 22:45
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
4 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Рода
4'
Л. Иммерс
15'
Ф. Кубик
24'
Д. Булыкин
42'
Ч. Висенто
26'
М. Скубо
79'
Р. Меуленс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол АДО Ден Хааг - Рода
Замена
С. Хюисегемс
️️️️
Л. Делорж
Желтая карточка
Д. Де Фаув
ГОЛ! 4:2!
Р. Меуленс
Пас отдал
Р. Вормер
Желтая карточка
Р. Виларт
Замена
А. Джум
️️️️
Б. Бодор
Замена
Р. Меуленс
️️️️
В. Плуим
Замена
К. Виссер
️️️️
Ф. Кубик
Красная карточка
Д. Булыкин
ГОЛ! 4:1!
Ч. Висенто
Пас отдал
Д. Булыкин
Желтая карточка
Б. Бодор
Желтая карточка
Д. Хемпте
ГОЛ! 3:1!
М. Скубо
Пас отдал
Д. Хемпте
ГОЛ! 3:0!
Д. Булыкин
Пас отдал
Ф. Кубик
18'
Желтая карточка
Р. Вормер
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кубик
Пас отдал
Л. Иммерс
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Иммерс
Пас отдал
А. Радосавлевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
2
Ахмед Амми
ПЗ
36
Чарлтон Висенто
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Лекс Иммерс
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
7
Франтишек Кубик
ПВ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Рода
21
Матеуш Прус
ВР
24
Джимми Хемпте
ЛЗ
44
Па-Моду Ка
ЦЗ
4
Роб Виларт
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ПЗ
27
Болдижар Бодор
ЛП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
26
Лоран Делорж
ПП
23
Вильян Плуим
ЦФ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Харм ван Велдховен
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
24
Серхаи Кокшал
ЦП
26
Родерик Гилиссе
ЦП
6
Кевин Виссер
АП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Рода
29
Коллин ван Эйк
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
16
Арно Джум
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
17
Рихаиро Меуленс
ЦФ
16
Стейн Хюисегемс
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Коутиньо
25
Пике
3
Лиувен
4
Дерейк
2
Амми
21
Торнстра
10
Иммерс
12
Радосавлевич
36
Висенто
7
Кубик
23
Булыкин
4-4-2
21
Прус
2
Де Фаув
44
Ка
4
Виларт
24
Хемпте
26
Делорж
25
Вормер
14
Янссен
27
Бодор
11
Скубо
23
Плуим
7
Кубик
6
Виссер
6
Виссер
7
Кубик
23
Плуим
17
Меуленс
17
Меуленс
23
Плуим
26
Делорж
16
Хюисегемс
16
Хюисегемс
26
Делорж
27
Бодор
16
Джум
16
Джум
27
Бодор
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Рода
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
24
Серхаи Кокшал
ЦП
26
Родерик Гилиссе
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
29
Коллин ван Эйк
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
Главный тренер
Харм ван Велдховен
Остались в запасе
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
24
Серхаи Кокшал
ЦП
26
Родерик Гилиссе
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Остались в запасе
29
Коллин ван Эйк
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Главный тренер
Харм ван Велдховен
Статистика матча АДО Ден Хааг - Рода
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
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Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол 2" 22:40 (прямая)
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