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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Рода - АДО Ден Хааг
Рода - АДО Ден Хааг: обзор матча 22 мая 2011
Рода
22.05.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
1 : 2
Первый матч – 2 : 4
Завершен
АДО Ден Хааг
14'
М. Скубо
29'
М. Пике
77'
В. Верхоек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рода - АДО Ден Хааг
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Ч. Висенто
ГОЛ! 1:2!
В. Верхоек
Пас отдал
Ч. Висенто
Замена
В. Плуим
️️️️
М. Скубо
Замена
К. Виссер
️️️️
Й. Торнстра
Замена
Б. Бодор
️️️️
А. Джум
Желтая карточка
Л. Иммерс
Желтая карточка
Ч. Висенто
Желтая карточка
П. Ка
Желтая карточка
В. Верхоек
Замена
К. Кум
️️️️
Р. Лиувен
ГОЛ! 1:1!
М. Пике
ГОЛ! 1:0!
М. Скубо
Пас отдал
Д. Де Фаув
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рода
21
Матеуш Прус
ВР
24
Джимми Хемпте
ЛЗ
44
Па-Моду Ка
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
(К)
ПЗ
16
Арно Джум
ЛП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
4
Роб Виларт
ЦП
26
Лоран Делорж
ПП
11
Мортен Скубо
ЦФ
9
Мадс Юнкер
ЦФ
Главный тренер
Харм ван Велдховен
АДО Ден Хааг
16
Джино Коутиньо
ВР
25
Митчелл Пике
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
(К)
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Ахмед Амми
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Лекс Иммерс
ПП
36
Чарлтон Висенто
ЛФ
28
Весли Верхоек
ЦФ
7
Франтишек Кубик
РФ
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Рода
29
Коллин ван Эйк
ВР
27
Болдижар Бодор
ЛЗ
12
Элько Хорстен
ЦЗ
3
Эрик Аддо
ЦЗ
7
Себастьян Свард
ЦП
16
Стейн Хюисегемс
ЦФ
17
Рихаиро Меуленс
ЦФ
23
Вильян Плуим
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
5
Паскаль Босхаарт
ЦЗ
5
Кристиан Кум
ЦЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
6
Кевин Виссер
АП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
3-5-2
21
Прус
24
Хемпте
44
Ка
2
Де Фаув
16
Джум
25
Вормер
14
Янссен
4
Виларт
26
Делорж
9
Юнкер
11
Скубо
4-1-2-3
16
Коутиньо
2
Амми
4
Дерейк
3
Лиувен
25
Пике
21
Торнстра
10
Иммерс
12
Радосавлевич
7
Кубик
28
Верхоек
36
Висенто
16
Джум
27
Бодор
27
Бодор
16
Джум
11
Скубо
23
Плуим
23
Плуим
11
Скубо
36
Висенто
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
36
Висенто
3
Лиувен
5
Кум
5
Кум
3
Лиувен
21
Торнстра
6
Виссер
6
Виссер
21
Торнстра
Остались в запасе
Рода
АДО Ден Хааг
12
Элько Хорстен
ЦЗ
16
Стейн Хюисегемс
ЦФ
17
Рихаиро Меуленс
ЦФ
29
Коллин ван Эйк
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
7
Себастьян Свард
ЦП
Главный тренер
Харм ван Велдховен
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
5
Паскаль Босхаарт
ЦЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Остались в запасе
12
Элько Хорстен
ЦЗ
16
Стейн Хюисегемс
ЦФ
17
Рихаиро Меуленс
ЦФ
29
Коллин ван Эйк
ВР
3
Эрик Аддо
ЦЗ
7
Себастьян Свард
ЦП
Остались в запасе
31
Кристиан Супусепа
ЦЗ
5
Паскаль Босхаарт
ЦЗ
26
Родерик Гилиссе
ЦП
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Харм ван Велдховен
Главный тренер
Раймонд Аттевелд
Статистика матча Рода - АДО Ден Хааг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рода
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Рода
2 : 3
06.05.2018
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Венло
1 : 4
29.04.2018
Рода
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Рода
2 : 2
18.04.2018
ПСВ
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Паркстад Лимбург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 14:25 (прямая)
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