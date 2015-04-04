Харм ван Велдховен
Тренер
|Имя
|Харм
|Фамилия
|ван Велдховен
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|28 сентября 1962
|Имя
|Харм
|Фамилия
|ван Велдховен
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|28 сентября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вестерло
|6
|1
|3
|2
|Дата
|Матч
|04.04.2015
|Вестерло
|0 : 3
|Роял Мускрон-Перувельц
|11.04.2015
|Локерен
|1 : 1
|Вестерло
|18.04.2015
|Остенде
|2 : 0
|Вестерло
|25.04.2015
|Вестерло
|1 : 2
|Остенде
|01.05.2015
|Вестерло
|4 : 3
|Локерен
|09.05.2015
|Роял Мускрон-Перувельц
|1 : 1
|Вестерло