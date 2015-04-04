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    Харм ван Велдховен - статистика

    Тренер
    Имя Харм
    Фамилия ван Велдховен
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 28 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вестерло 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2015 Вестерло 0 : 3 Роял Мускрон-Перувельц
    11.04.2015 Локерен 1 : 1 Вестерло
    18.04.2015 Остенде 2 : 0 Вестерло
    25.04.2015 Вестерло 1 : 2 Остенде
    01.05.2015 Вестерло 4 : 3 Локерен
    09.05.2015 Роял Мускрон-Перувельц 1 : 1 Вестерло
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