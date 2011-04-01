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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Локомотив (мол) - Ростов (мол): обзор матча 01 апреля 2011
Локомотив (мол)
01.04.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
3'
Д. Полоз
30'
В. Дьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Замена
М. Барсов
️️️️
С. Джиоев
Замена
А. Омаров
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
С. Зуйков
Замена
Н. Дубчак
️️️️
А. Минченков
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
А. Закускин
️️️️
С. Цвейба
Замена
И. Губанов
️️️️
А. Сугак
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
Н. Лапин
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
А. Котенев
️️️️
Т. Мустафин
Желтая карточка
Т. Мустафин
Замена
Ф. Дворников
️️️️
А. Ткач
Замена
А. Зотов
️️️️
Д. Домрин
Замена
П. Хартияди
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Р. Быков
Замена
А. Гомелько
️️️️
А. Фильцов
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
А. Хагба
Желтая карточка
А. Ткач
Желтая карточка
Д. Домрин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Дьяков
Желтая карточка
А. Коченков
18'
Замена
А. Ткач
️️️️
М. Гурбанов
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
18
Сослан Джиоев
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Ростов (мол)
1
Антон Коченков
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
22
Дмитрий Домрин
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
8
Алексей Сугак
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
68
Андрей Зотов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Фильцов
77
Гатагов
11
Павлов
0
Дьяков
23
Зуйков
9
Лапин
18
Джиоев
88
Быков
14
Цвейба
7
Полоз
10
Минченков
3-2-1-1-2
1
Коченков
27
Харламов
2
Кулеша
77
Прошин
37
Хагба
22
Домрин
96
Васильев
19
Байрамян
70
Гурбанов
8
Сугак
88
Быков
77
Омаров
77
Омаров
88
Быков
7
Полоз
24
Хартияди
24
Хартияди
7
Полоз
14
Цвейба
8
Закускин
8
Закускин
14
Цвейба
10
Минченков
7
Дубчак
7
Дубчак
10
Минченков
1
Фильцов
12
Гомелько
12
Гомелько
1
Фильцов
9
Лапин
93
Бурнаш
93
Бурнаш
9
Лапин
18
Джиоев
14
Барсов
14
Барсов
18
Джиоев
37
Хагба
45
Кухарчук
45
Кухарчук
37
Хагба
22
Домрин
68
Зотов
68
Зотов
22
Домрин
70
Гурбанов
13
Ткач
13
Ткач
70
Гурбанов
Ткач
9
Дворников
9
Дворников
Ткач
26
Мустафин
5
Котенев
5
Котенев
26
Мустафин
8
Сугак
66
Губанов
66
Губанов
8
Сугак
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Владимир Волчек
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Локомотив (мол) - Ростов (мол)
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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