Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 01 апреля 2011
Амкар (мол)
01.04.2011, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
26'
А. Рябокобыленко
42'
Н. Бурмистров
7'
А. Бобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Вторая желтая
А. Морыганов
Вторая желтая
А. Андриевский
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Субботин
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кочкин
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
А. Елисеев
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Е. Смородин
Замена
Н. Ревняк
️️️️
С. Сипатов
Желтая карточка
А. Андриевский
Желтая карточка
Б. Идову
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Морыганов
️️️️
В. Федорив
Замена
А. Попов
️️️️
М. Палиенко
Замена
Е. Наумов
️️️️
В. Почивалин
Замена
П. Новицкий
️️️️
С. Пономаренко
ГОЛ! 2:1!
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Романенко
Желтая карточка
В. Почивалин
Желтая карточка
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:1!
А. Рябокобыленко
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Скворцов
14'
Желтая карточка
В. Федорив
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Бобер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
8
Антон Бобер
ПП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
42
Егор Наумов
ЦП
49
Николай Ревняк
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Ершов
30
Идову
98
Блынду
25
Смирнов
24
Федорив
5
Рябокобыленко
93
Смородин
84
Кочкин
18
Бурмистров
9
Субботин
92
Скворцов
3-5-1-1
1
Юрченко
6
Вихров
12
Пономаренко
13
Почивалин
8
Бобер
13
Зверев
4
Елисеев
2
Ковба
17
Хрущев
99
Палиенко
17
Сипатов
18
Бурмистров
29
Андриевский
29
Андриевский
18
Бурмистров
24
Федорив
4
Морыганов
4
Морыганов
24
Федорив
93
Смородин
88
Рудаков
88
Рудаков
93
Смородин
92
Скворцов
22
Романенко
22
Романенко
92
Скворцов
9
Субботин
49
Сиротин
49
Сиротин
9
Субботин
84
Кочкин
17
Васильев
17
Васильев
84
Кочкин
13
Почивалин
42
Наумов
42
Наумов
13
Почивалин
99
Палиенко
39
Попов
39
Попов
99
Палиенко
17
Сипатов
49
Ревняк
49
Ревняк
17
Сипатов
4
Елисеев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
4
Елисеев
12
Пономаренко
0
Новицкий
0
Новицкий
12
Пономаренко
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
3
Роман Касьянов
ЦЗ
30
Никита Алексеев
ВР
Остались в запасе
14
Игорь Степанов
ВР
Остались в запасе
3
Роман Касьянов
ЦЗ
30
Никита Алексеев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
6
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+