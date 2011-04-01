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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Санкт-Паули - Шальке-04
Санкт-Паули - Шальке-04: обзор матча 01 апреля 2011
Санкт-Паули
01.04.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
26'
Рауль
66'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Шальке-04
Замена
М. Эгер
️️️️
Ч. Таки
Красная карточка
Ф. Бартельс
Замена
Ф. Брунс
️️️️
Ф. Болл
Замена
Ж. Матип
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
К. Пападопулос
Вторая желтая
Я. Калла
ГОЛ! 0:2!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
Д. Наки
️️️️
Р. Хеннингс
Желтая карточка
М. Торандт
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Баумйоханн
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
Д. Фарфан
Желтая карточка
Я. Калла
20'
Замена
Эду
️️️️
М. Гавранович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
17
Фабиан Болл
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
7
Рауль
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
8
Флориан Брунс
ПВ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
16
Эду
ЦФ
3-3-1-3
19
Пликетт
27
Калла
26
Гюнеш
16
Торандт
17
Болл
31
Бартельс
33
Леманн
10
Таки
10
Хеннингс
10
Крузе
18
Асамоа
3-2-2-3
1
Нойер
5
Хеведес
21
Метцельдер
14
Пападопулос
2
Учида
2
Сарпей
24
Клюге
5
Баумйоханн
8
Фарфан
19
Гавранович
7
Рауль
10
Таки
14
Эгер
14
Эгер
10
Таки
10
Хеннингс
62
Наки
62
Наки
10
Хеннингс
17
Болл
8
Брунс
8
Брунс
17
Болл
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Дракслер
5
Баумйоханн
24
Клюге
32
Матип
32
Матип
24
Клюге
19
Гавранович
16
Эду
16
Эду
19
Гавранович
Остались в запасе
Санкт-Паули
Шальке-04
12
Тимо Шульц
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
7
Деннис Даубе
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Санкт-Паули - Шальке-04
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Миллернтор
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