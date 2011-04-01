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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Шахтер
Мариуполь - Шахтер: обзор матча 01 апреля 2011
Мариуполь
01.04.2011, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Шахтер
56'
Ф. Будковский
19'
Д. Срна
54'
Л. Адриано
90+3'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Шахтер
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Виллиан
Замена
В. Виценец
️️️️
Жадсон
Замена
В. Федотов
️️️️
К. Ярошенко
Замена
М. Морено
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Д. Срна
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Е. Картушов
️️️️
Д. Гречишкин
ГОЛ! 1:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
И. Кривошеенко
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Жадсон
Желтая карточка
И. Чайковский
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Западня
Желтая карточка
Г. Мхитарян
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Срна
Пас отдал
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
11
Иван Кривошеенко
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
11
Алекс Тейшейра
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
35
Богдан Шуст
ВР
14
Артем Савин
ПЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
4-3-2-1
23
Бажан
14
Западня
19
Невмывака
13
Яворский
51
Яценко
24
Гречишкин
27
Пуканыч
4
Чайковский
99
Ярошенко
11
Кривошеенко
28
Будковский
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
13
Шевчук
11
Тейшейра
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
24
Гречишкин
11
Картушов
11
Картушов
24
Гречишкин
99
Ярошенко
19
Федотов
19
Федотов
99
Ярошенко
14
Западня
30
Окриашвили
30
Окриашвили
14
Западня
10
Жадсон
25
Виценец
25
Виценец
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
9
Морено
9
Морено
4
Адриано
Остались в запасе
Мариуполь
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Валерий Яремченко
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Мариуполь - Шахтер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Ильичевец
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