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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлист
Заря - Металлист: обзор матча 08 апреля 2011
Заря
08.04.2011, пятница, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
68'
М. Девич
74'
К. Вильягра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлист
Замена
С. Ткачев
️️️️
К. Хавьер
Замена
А. Воробей
️️️️
Д. Олейник
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 0:2!
К. Вильягра
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Замена
Ф. Маду
️️️️
А. Касьян
Желтая карточка
А. Касьян
Замена
М. Цакич
️️️️
Д. Хомченовский
Желтая карточка
А. Романчук
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
8
Михайло Цакич
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-1-2-1-3
99
Шуховцев
8
Тесак
2
Полянский
55
Ковалев
92
Емельянов
33
Билый
6
Каменюка
10
Хомченовский
27
Лазарович
19
Касьян
13
Липартия
4-1-1-2-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
18
Гуйе
26
Обрадович
84
Романчук
5
Шелаев
78
Валяев
10
Хавьер
16
Олейник
9
Кристальдо
11
Тайсон
10
Хомченовский
8
Цакич
8
Цакич
10
Хомченовский
92
Емельянов
16
Ярмаш
16
Ярмаш
92
Емельянов
19
Касьян
39
Маду
39
Маду
19
Касьян
10
Хавьер
11
Ткачев
11
Ткачев
10
Хавьер
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
16
Олейник
9
Воробей
9
Воробей
16
Олейник
Остались в запасе
Заря
Металлист
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Металлист
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Авангард
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