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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Льерс - Мехелен
Льерс - Мехелен: обзор матча 08 апреля 2011
Льерс
08.04.2011, пятница, 22:30
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Мехелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Льерс - Мехелен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Зюлте-Варегем
5 : 0
18.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Льерс
0 : 5
11.05.2018
Беверен
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
08.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Льерс
2 : 2
05.05.2018
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Кортрейк
2 : 1
28.04.2018
Льерс
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
Стадион:
Херман Вандерпортенстадион
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Льерс
Мехелен
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
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