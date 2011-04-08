Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Краснодар (мол) - Амкар (мол): обзор матча 08 апреля 2011
Краснодар (мол)
08.04.2011, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
11'
Я. Зайка
29'
Я. Зайка
36'
Я. Зайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Желтая карточка
А. Батютин
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Безгласный
Желтая карточка
А. Блынду
Замена
Т. Сиротин
️️️️
А. Романенко
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Скворцов
Замена
Ф. Гук
️️️️
М. Пичугин
Замена
Е. Смородин
️️️️
Д. Кочкин
Замена
А. Михеев
️️️️
М. Серегин
Замена
А. Рябоконь
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Пазин
️️️️
Д. Мичков
Замена
Е. Рудаков
️️️️
В. Гришин
Замена
А. Блынду
️️️️
В. Калашников
Замена
К. Морыганов
️️️️
В. Федорив
Замена
А. Адамян
️️️️
А. Кокоскерия
ГОЛ! 3:0!
Я. Зайка
Замена
А. Мартынович
️️️️
А. Ерохин
ГОЛ! 2:0!
Я. Зайка
Желтая карточка
А. Кокоскерия
Желтая карточка
А. Янковский
19'
ГОЛ! 1:0!
Я. Зайка
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
94
Максим Пичугин
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
84
Данил Кочкин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Краснодар (мол)
47
Франц Гук
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
Амкар (мол)
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-5-1-1
12
Бегларян
15
Рябов
92
Янковский
94
Пичугин
77
Кокоскерия
91
Зайка
7
Бекетов
66
Мичков
35
Безгласный
21
Ерохин
15
Серегин
4-3-1-2
14
Степанов
24
Федорив
6
Калашников
25
Смирнов
30
Идову
84
Кочкин
22
Романенко
28
Гришин
7
Тюкалов
9
Субботин
92
Скворцов
35
Безгласный
72
Батютин
72
Батютин
35
Безгласный
94
Пичугин
47
Гук
47
Гук
94
Пичугин
7
Бекетов
14
Рябоконь
14
Рябоконь
7
Бекетов
77
Кокоскерия
31
Адамян
31
Адамян
77
Кокоскерия
21
Ерохин
14
Мартынович
14
Мартынович
21
Ерохин
66
Мичков
11
Пазин
11
Пазин
66
Мичков
15
Серегин
90
Михеев
90
Михеев
15
Серегин
84
Кочкин
93
Смородин
93
Смородин
84
Кочкин
28
Гришин
88
Рудаков
88
Рудаков
28
Гришин
6
Калашников
98
Блынду
98
Блынду
6
Калашников
22
Романенко
49
Сиротин
49
Сиротин
22
Романенко
24
Федорив
2
Морыганов
2
Морыганов
24
Федорив
92
Скворцов
17
Васильев
17
Васильев
92
Скворцов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Краснодар (мол) - Амкар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Краснодар (мол)
Амкар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+