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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Бельгия
Австрия - Бельгия: обзор матча 25 марта 2011
Австрия
25.03.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Бельгия
6'
А. Витсель
50'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Бельгия
Замена
К. Миральяс
️️️️
М. Огунжими
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
З. Юнузович
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
М. Янко
Замена
Я. Пехливан
️️️️
Д. Алаба
ГОЛ! 0:2!
А. Витсель
Пас отдал
Л. Киман
Желтая карточка
В. Компани
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
С. Дефур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
21
Юрген Махо
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Эмануэль Погатец
ЦЗ
18
Экрем Даг
ЦЗ
3
Александар Драгович
ПЗ
8
Давид Алаба
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
21
Марк Янко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Лоран Киман
ПЗ
22
Насер Шадли
ЛП
3
Тимми Симонс
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Мусса Дембеле
ПП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Австрия
1
Хельге Пайер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
6
Ясин Пехливан
ЦП
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
11
Юмит Коркмаз
ЦФ
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
4-2-2-2
21
Махо
5
Фукс
4
Погатец
18
Даг
3
Драгович
8
Алаба
14
Баумгартлингер
10
Юнузович
11
Харник
21
Янко
7
Арнаутович
4-1-4-1
12
Миньоле
23
Киман
4
Компани
15
ван Бюйтен
5
Вертонген
3
Симонс
19
Дембеле
16
Дефур
6
Витсель
22
Шадли
16
Огунжими
8
Алаба
6
Пехливан
6
Пехливан
8
Алаба
10
Юнузович
11
Коркмаз
11
Коркмаз
10
Юнузович
21
Янко
11
Майерхофер
11
Майерхофер
21
Янко
16
Огунжими
11
Миральяс
11
Миральяс
16
Огунжими
Остались в запасе
Австрия
Бельгия
1
Хельге Пайер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
1
Хельге Пайер
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Константини
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Австрия - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 1/4 финала
Испания
2 : 1
10.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:25 (прямая)
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