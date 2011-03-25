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Расписание матчей
Евро-2024
Люксембург - Франция
Люксембург - Франция: обзор матча 25 марта 2011
Люксембург
25.03.2011, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 5 тур
0 : 2
Завершен
Франция
28'
Ф. Мексес
72'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Франция
Замена
Ж. Плейн
️️️️
Ш. Левек
Желтая карточка
М. Мутш
ГОЛ! 0:2!
Й. Гуркюфф
Замена
Д. Да Мота
️️️️
Л. Жерсон
Замена
М. Мартино
️️️️
Т. Латерца
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
11
Шарль Левек
ЦП
0
Жилль Беттмер
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
7
Франк Рибери
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
17
Янн М'Вила
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Люксембург
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Жак Плейн
ЦЗ
0
Михел Кеттенмайер
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
4-1-4-1
1
Жубер
14
Латерца
4
Хоффманн
5
Шнелл
0
Блейз
10
Паял
11
Левек
17
Мутш
7
Жерсон
0
Беттмер
13
Йоахим
4-1-3-1-1
1
Льорис
19
Санья
5
Мексес
17
Рами
3
Эвра
17
М'Вила
11
Насри
8
Гуркюфф
7
Рибери
15
Малуда
19
Бензема
14
Латерца
15
Мартино
15
Мартино
14
Латерца
11
Левек
0
Плейн
0
Плейн
11
Левек
7
Жерсон
9
Да Мота
9
Да Мота
7
Жерсон
Остались в запасе
Люксембург
Франция
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Михел Кеттенмайер
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Михел Кеттенмайер
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
0
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
20
Лоик Реми
ЦФ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
14
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Люксембург - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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