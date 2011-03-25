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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Чехия
Испания - Чехия: обзор матча 25 марта 2011
Испания
25.03.2011, пятница, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 5 тур
2 : 1
Завершен
Чехия
69'
Д. Вилья
72'
Д. Вилья (П)
29'
Я. Плашил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Чехия
Замена
К. Марчена
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Т. Нецид
️️️️
Я. Режек
Замена
А. Глоушек
️️️️
Д. Пудил
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Вилья
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
Желтая карточка
Я. Режек
Замена
С. Касорла
️️️️
Х. Капдевила
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:1!
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
13
Андони Ираола
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Чехия
6
Адам Глоушек
ЦЗ
4
Ян Райнох
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
0
Ян Моравек
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
3-3-3-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
3
Пике
15
Рамос
11
Капдевила
5
Бускетс
22
Навас
8
Хави
14
Алонсо
6
Иньеста
7
Вилья
3-2-3-2
1
Чех
11
Пудил
6
Сивок
4
Хубник
12
Поспех
3
Кадлец
13
Плашил
17
Хюбшман
10
Росицки
9
Режек
15
Барош
22
Навас
4
Марчена
4
Марчена
22
Навас
11
Капдевила
20
Касорла
20
Касорла
11
Капдевила
14
Алонсо
9
Торрес
9
Торрес
14
Алонсо
11
Пудил
6
Глоушек
6
Глоушек
11
Пудил
9
Режек
7
Нецид
7
Нецид
9
Режек
Остались в запасе
Испания
Чехия
23
Пепе Рейна
ВР
13
Андони Ираола
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
4
Ян Райнох
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
0
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
13
Андони Ираола
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
4
Ян Райнох
ЦП
3
Ян Полак
ЦП
0
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Испания - Чехия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
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