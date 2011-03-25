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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Северная Ирландия
Сербия - Северная Ирландия: обзор матча 25 марта 2011
Сербия
25.03.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Северная Ирландия
65'
М. Пантелич
74'
З. Тошич
40'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Северная Ирландия
Замена
П. МакКурт
️️️️
Д. Эванс
Замена
Р. Петрович
️️️️
М. Красич
Замена
У. Фини
️️️️
Д. Гормэн
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
ГОЛ! 1:1!
М. Пантелич
Желтая карточка
Д. Хили
Желтая карточка
М. Красич
Замена
Д. Хили
️️️️
К. Лафферти
Замена
М. Нинкович
️️️️
Н. Мильяш
Замена
М. Йованович
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
М. Пантелич
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Маколи
Желтая карточка
Д. Станкович
Желтая карточка
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
0
Милош Красич
ПП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петрович
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
0
Джонни Гормэн
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Сербия
22
Иван Обрадович
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
4
Радосав Петрович
ОП
0
Веселько Тривунович
ЦП
0
Милош Нинкович
ЦП
Северная Ирландия
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
14
Дэвид Хили
ЦФ
0
Уоррен Фини
ЦФ
4-3-2-1
23
Бркич
4
Коларов
6
Иванович
0
Суботич
4
Бишевац
0
Мильяш
0
Станкович
0
Красич
22
Льяич
7
Тошич
0
Пантелич
3-2-3-1
1
Камп
4
Маколи
5
Эванс
20
Кэткарт
18
Хьюз
6
Бэйрд
0
Гормэн
14
Клинган
0
Брант
10
Лафферти
22
Льяич
0
Йованович
0
Йованович
22
Льяич
0
Красич
4
Петрович
4
Петрович
0
Красич
0
Мильяш
0
Нинкович
0
Нинкович
0
Мильяш
10
Лафферти
14
Хили
14
Хили
10
Лафферти
0
Гормэн
0
Фини
0
Фини
0
Гормэн
5
Эванс
15
МакКурт
15
МакКурт
5
Эванс
Остались в запасе
Сербия
Северная Ирландия
0
Веселько Тривунович
ЦП
22
Иван Обрадович
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петрович
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Остались в запасе
0
Веселько Тривунович
ЦП
22
Иван Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
0
Стивен Крэйган
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петрович
Главный тренер
Найджел Уортингтон
Статистика матча Сербия - Северная Ирландия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Виндзор Парк
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