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Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Италия
Словения - Италия: обзор матча 25 марта 2011
Словения
25.03.2011, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Италия
73'
Т. Мотта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Италия
+1
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
К. Маркизио
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Кассано
Замена
Й. Иличич
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 0:1!
Т. Мотта
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
С. Анджелкович
️️️️
М. Бречко
Травма
М. Бречко
Замена
А. Ночерино
️️️️
С. Маури
Замена
З. Любиянкич
️️️️
З. Дедич
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Александар Радосавлевич
ЦП
8
Роберт Корен
(К)
ЦП
10
Вальтер Бирса
ПП
14
Златко Дедич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
14
Альберто Аквилани
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
22
Матей Маврич
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
0
Горан Шукало
ЦП
0
Армин Бачинович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Италия
12
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
4
Шулер
5
Цесар
2
Бречко
17
Кирм
18
Радосавлевич
8
Корен
10
Бирса
11
Новакович
14
Дедич
4-4-2
1
Буффон
0
Маджо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
6
Бальдзаретти
18
Монтоливо
14
Аквилани
10
Мотта
6
Маури
10
Кассано
7
Паццини
2
Бречко
13
Анджелкович
13
Анджелкович
2
Бречко
10
Бирса
7
Иличич
7
Иличич
10
Бирса
14
Дедич
9
Любиянкич
9
Любиянкич
14
Дедич
18
Монтоливо
8
Маркизио
8
Маркизио
18
Монтоливо
6
Маури
23
Ночерино
23
Ночерино
6
Маури
10
Кассано
22
Росси
22
Росси
10
Кассано
Остались в запасе
Словения
Италия
22
Матей Маврич
ЦЗ
0
Горан Шукало
ЦП
12
Ясмин Ханданович
ВР
0
Армин Бачинович
ЦП
12
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Матей Маврич
ЦЗ
0
Горан Шукало
ЦП
12
Ясмин Ханданович
ВР
0
Армин Бачинович
ЦП
Остались в запасе
12
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Словения - Италия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:40 (прямая)
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