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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Нидерланды
Венгрия - Нидерланды: обзор матча 25 марта 2011
Венгрия
25.03.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 5 тур
0 : 4
Завершен
Нидерланды
8'
Р. ван дер Ваарт
45'
И. Афеллай
54'
Д. Кейт
62'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Нидерланды
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
К. Строотман
️️️️
Д. Кейт
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Элек
Желтая карточка
Ж. Липтак
Замена
Э. Элиа
️️️️
И. Афеллай
ГОЛ! 0:4!
Р. ван Перси
Желтая карточка
В. Ванчак
Желтая карточка
А. Элек
ГОЛ! 0:3!
Д. Кейт
Замена
К. Вадоч
️️️️
В. Коман
Замена
П. Цвиткович
️️️️
Й. Варга
ГОЛ! 0:2!
И. Афеллай
Желтая карточка
В. Коман
18'
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
17
Пал Лазар
ЦЗ
0
Петер Цвиткович
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Нидерланды
21
Халид Булахруз
ПЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
4-4-1-1
1
Кирай
14
Лацко
0
Липтак
23
Юхас
0
Ванчак
7
Джуджак
8
Варга
6
Элек
9
Коман
10
Гера
0
Рудольф
4-2-2-2
22
Ворм
2
ван дер Вил
3
Хейтинга
14
Матейсен
0
Питерс
0
Кейт
6
Де Йонг
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
8
Афеллай
8
Варга
0
Цвиткович
0
Цвиткович
8
Варга
9
Коман
16
Вадоч
16
Вадоч
9
Коман
6
Элек
9
Пришкин
9
Пришкин
6
Элек
8
Афеллай
21
Элиа
21
Элиа
8
Афеллай
0
Кейт
16
Строотман
16
Строотман
0
Кейт
0
ван дер Ваарт
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
0
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Венгрия
Нидерланды
17
Пал Лазар
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Адам Пинтер
ОП
Главный тренер
Шандор Эгервари
21
Халид Булахруз
ПЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
17
Пал Лазар
ЦЗ
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
21
Халид Булахруз
ПЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Венгрия - Нидерланды
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Пушкаш Арена
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