Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 11 апреля 2011
Ливерпуль
11.04.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Манчестер Сити
11'
Э. Кэрролл
32'
Д. Кейт
34'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Э. Кэрролл
+1
Замена
Д. Сильва
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 3:0!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
Желтая карточка
Ф. Аурелио
14'
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Тевес
13'
Травма
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
Э. Кэрролл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
(К)
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
(К)
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райн МакГиверн
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
37
Шкртел
20
Фланаган
14
Мейрелеш
8
Спиринг
6
Лейва
7
Кейт
9
Кэрролл
9
Суарес
4-4-1-1
1
Харт
28
Боята
4
Компани
15
Лескотт
11
Коларов
42
Туре
18
Бэрри
20
Милнер
11
Джонсон
32
Тевес
10
Джеко
9
Кэрролл
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Кэрролл
20
Милнер
21
Сильва
21
Сильва
20
Милнер
32
Тевес
45
Балотелли
45
Балотелли
32
Тевес
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райн МакГиверн
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Райн МакГиверн
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+