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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Анжи
Томь - Анжи: обзор матча 11 апреля 2011
Томь
11.04.2011, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Анжи
Замена
В. Хатаженков
️️️️
П. Голышев
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Буссуфа
Замена
В. Строев
️️️️
С. Скобляков
Травма
С. Скобляков
Замена
Е. Стариков
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
М. Бакаев
️️️️
О. Ахмедов
Замена
А. Иванов
️️️️
Ш. Лахиялов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
28
Ян Тигорев
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
83
Александр Харитонов
(К)
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
4-5-1
30
Песьяков
55
Скобляков
37
Йокич
34
Сабитов
35
Гультяев
32
Баляйкин
8
Ковальчук
28
Тигорев
55
Ким Нам Иль
83
Харитонов
72
Голышев
4-5-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
3
Карлос
7
Агаларов
10
Ахмедов
8
Жусилей
11
Буссуфа
13
Лахиялов
16
Голенда
55
Скобляков
26
Строев
26
Строев
55
Скобляков
72
Голышев
7
Хатаженков
7
Хатаженков
72
Голышев
32
Баляйкин
87
Стариков
87
Стариков
32
Баляйкин
11
Буссуфа
91
Гаджиев
91
Гаджиев
11
Буссуфа
10
Ахмедов
88
Бакаев
88
Бакаев
10
Ахмедов
13
Лахиялов
88
Иванов
88
Иванов
13
Лахиялов
Остались в запасе
Томь
Анжи
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Статистика матча Томь - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:40 (прямая)
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