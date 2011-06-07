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Фарерские острова - Эстония
Фарерские острова - Эстония: обзор матча 07 июня 2011
Фарерские острова
07.06.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 8 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
43'
Ф. Беньяминсен (П)
47'
А. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Эстония
Замена
С. Ольсен
️️️️
Х. Элттор
+1
Вторая желтая
П. Юстинуссен
Замена
К. Моуритсен
️️️️
К. Хольст
Замена
С. Мосников
️️️️
К. Сааг
Желтая карточка
С. Парейко
Желтая карточка
П. Юстинуссен
Замена
С. Самуэльсен
️️️️
А. Хансен
Замена
Г. Камс
️️️️
Я. Ахьюпера
Вторая желтая
С. Пури
ГОЛ! 2:0!
А. Хансен
Пенальти не реализован!
Ф. Беньяминсен
Желтая карточка
С. Зенев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Беньяминсен
Желтая карточка
С. Пури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
0
Якуп Миккельсен
ВР
3
Эйнар Хансен
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
0
Атли Даниэльсон
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
11
Хьялгрим Элттор
ЦФ
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Фарерские острова
8
Симун Самуэльсен
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
Эстония
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
3-2-3-2
0
Миккельсен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
2
Наес
13
Юстинуссен
3
Хансен
0
Даниэльсон
10
Хольст
7
Беньяминсен
21
Хансен
11
Элттор
4-2-4
1
Парейко
3
Ряхн
4
Пииройа
17
Яагер
5
Круглов
14
Васильев
7
Пури
9
Кинк
10
Зенев
18
Ахьюпера
7
Сааг
10
Хольст
12
Моуритсен
12
Моуритсен
10
Хольст
21
Хансен
8
Самуэльсен
8
Самуэльсен
21
Хансен
11
Элттор
6
Ольсен
6
Ольсен
11
Элттор
18
Ахьюпера
20
Камс
20
Камс
18
Ахьюпера
7
Сааг
16
Мосников
16
Мосников
7
Сааг
Остались в запасе
Фарерские острова
Эстония
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Фарерские острова - Эстония
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
28.03.2026
Фарерские острова
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Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
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