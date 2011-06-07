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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Люксембург
Беларусь - Люксембург: обзор матча 07 июня 2011
Беларусь
07.06.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 8 тур
2 : 0
Завершен
Люксембург
48'
С. Корниленко (П)
73'
А. Путило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Люксембург
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Кульчий
Замена
Д. Коллетт
️️️️
Ш. Левек
Замена
Т. Латерца
️️️️
Д. Да Мота
ГОЛ! 2:0!
А. Путило
Замена
В. Глеб
️️️️
В. Трубило
Замена
Ж. Китенж
️️️️
К. Мальже
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Корниленко
Желтая карточка
Б. Паял
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
А. Воронков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
5
Виталий Трубило
ЛЗ
19
Максим Бордачев
ЛЗ
18
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
17
Ян Тигорев
ОП
2
Александр Кульчий
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
15
Массимо Мартино
ЦЗ
0
Гай Блейз
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
6
Рене Петерс
ЦП
11
Шарль Левек
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Люксембург
14
Том Латерца
ЛЗ
0
Дан Коллетт
ЦЗ
0
Жак Плейн
ЦЗ
0
Жоэль Китенж
ЦФ
3-3-3-1
1
Жевнов
5
Трубило
18
Верховцов
7
Омельянчук
19
Бордачев
17
Тигорев
4
Шитов
2
Кульчий
14
Путило
23
Калачев
0
Воронков
3-3-3-1
1
Жубер
0
Блейз
4
Мальже
5
Шнелл
4
Хоффманн
10
Паял
15
Мартино
6
Петерс
11
Левек
7
Жерсон
9
Да Мота
2
Кульчий
15
Кисляк
15
Кисляк
2
Кульчий
5
Трубило
17
Глеб
17
Глеб
5
Трубило
0
Воронков
8
Корниленко
8
Корниленко
0
Воронков
11
Левек
0
Коллетт
0
Коллетт
11
Левек
4
Мальже
0
Китенж
0
Китенж
4
Мальже
9
Да Мота
14
Латерца
14
Латерца
9
Да Мота
Остались в запасе
Беларусь
Люксембург
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
1
Сергей Веремко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
0
Жак Плейн
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
26
Павел Ситко
ЦП
0
Александр Быченок
ЦП
1
Сергей Веремко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
Остались в запасе
0
Жак Плейн
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Беларусь - Люксембург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Стадион:
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