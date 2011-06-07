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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Венгрия
Сан-Марино - Венгрия: обзор матча 07 июня 2011
Сан-Марино
07.06.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 8 тур
0 : 3
Завершен
Венгрия
40'
Ж. Липтак
49'
И. Сабич
83'
В. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Венгрия
Замена
А. Пинтер
️️️️
Ж. Липтак
Замена
Т. Колтаи
️️️️
И. Сабич
ГОЛ! 0:3!
В. Коман
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Ф. Боллини
Желтая карточка
М. Берретти
Желтая карточка
А. Делла Валле
Замена
П. Цвиткович
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
В. Ванчак
Замена
М. Берретти
️️️️
М. Марани
ГОЛ! 0:2!
И. Сабич
Замена
А. Делла Валле
️️️️
Ф. Витаиоли
Желтая карточка
А. Симончини
ГОЛ! 0:1!
Ж. Липтак
Желтая карточка
М. Червеллини
17'
Желтая карточка
Р. Юхас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
8
Имре Сабич
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Сан-Марино
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Венгрия
17
Пал Лазар
ЦЗ
0
Петер Цвиткович
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
0
Аттила Токоли
ЦФ
4-3-3
23
Симончини
18
Мацца
13
Делла Валле
4
Витаиоли
0
Бенедеттини
0
Боллини
20
Ваннуччи
14
Червеллини
20
Сельва
7
Витаиоли
0
Марани
4-4-2
1
Кирай
0
Липтак
0
Ванчак
23
Юхас
14
Лацко
9
Коман
6
Элек
15
Хайнал
7
Джуджак
8
Сабич
11
Немет
0
Боллини
13
Баччиокки
13
Баччиокки
0
Боллини
4
Витаиоли
6
Делла Валле
6
Делла Валле
4
Витаиоли
0
Марани
0
Берретти
0
Берретти
0
Марани
8
Сабич
0
Колтаи
0
Колтаи
8
Сабич
15
Хайнал
0
Цвиткович
0
Цвиткович
15
Хайнал
0
Липтак
16
Пинтер
16
Пинтер
0
Липтак
Остались в запасе
Сан-Марино
Венгрия
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
17
Пал Лазар
ЦЗ
0
Аттила Токоли
ЦФ
8
Йожеф Варга
ЦП
Главный тренер
Шандор Эгервари
Остались в запасе
0
Маттео Бульи
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Остались в запасе
17
Пал Лазар
ЦЗ
0
Аттила Токоли
ЦФ
8
Йожеф Варга
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Шандор Эгервари
Статистика матча Сан-Марино - Венгрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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