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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Cибирь
Урал - Cибирь: обзор матча 07 июня 2011
Урал
07.06.2011, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 2
Завершен
Cибирь
36'
А. Чухлей
55'
Б. Петрович
89'
Е. Ятченко
41'
В. Кармазиненко
66'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Cибирь
+2
Желтая карточка
Р. Беляев
Желтая карточка
Д. Акимов
Замена
С. Рашевский
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 3:2!
Е. Ятченко
Замена
Е. Ятченко
️️️️
П. Сикимич
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
И. Климов
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Чухлей
ГОЛ! 2:2!
М. Астафьев
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Данцев
ГОЛ! 2:1!
Б. Петрович
Замена
Т. Чижек
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Бочков
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
А. Чухлей
Желтая карточка
Д. Бухряков
Желтая карточка
М. Астафьев
Желтая карточка
Д. Скороходов
14'
Замена
Д. Бухряков
️️️️
Н. Валентич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
22
Павел Печенкин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
3-3-2-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
58
Ойеволе
4
Дранников
25
Бочков
20
Чухлей
11
Петрович
14
Семакин
81
Сикимич
4-4-2
18
Вашек
4
Чичерин
3
Валентич
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
9
Нагибин
5
Шумуликоски
32
Скороходов
8
Кармазиненко
98
Акимов
20
Чухлей
70
Сафрониди
70
Сафрониди
20
Чухлей
81
Сикимич
97
Ятченко
97
Ятченко
81
Сикимич
25
Бочков
58
Рашевский
58
Рашевский
25
Бочков
7
Данцев
27
Шатов
27
Шатов
7
Данцев
3
Валентич
17
Бухряков
17
Бухряков
3
Валентич
9
Нагибин
4
Халиуллин
4
Халиуллин
9
Нагибин
32
Скороходов
22
Чижек
22
Чижек
32
Скороходов
8
Кармазиненко
7
Беляев
7
Беляев
8
Кармазиненко
Остались в запасе
Урал
Cибирь
22
Павел Печенкин
ЦП
16
Леонид Мусин
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Юрий Матвеев
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Николай Цыган
ВР
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Печенкин
ЦП
16
Леонид Мусин
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Николай Цыган
ВР
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Урал - Cибирь
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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