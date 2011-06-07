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Расписание матчей
Евро-2024
Азербайджан - Германия
Азербайджан - Германия: обзор матча 07 июня 2011
Азербайджан
07.06.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 8 тур
1 : 3
Завершен
Германия
89'
Д. Гусейнов
30'
М. Озил
41'
М. Гомес
90+3'
М. Шмельцер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Германия
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:2!
Д. Гусейнов
Замена
Л. Холтби
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Р. Садыгов
️️️️
А. Чертоганов
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Озил
Замена
А. Шюррле
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
В. Надиров
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Желтая карточка
Б. Хеведес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
14
Рашад Садигов
ЦЗ
2
Раиль Маликов
ЦЗ
15
Руслан Аббасов
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
8
Александр Чертоганов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
0
Вагиф Джавадов
ПП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хольгер Бадштубер
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
4
Деннис Аого
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Азербайджан
12
Фархад Велиев
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Германия
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
20
Льюис Холтби
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
11
Марио Гетце
АП
4-5-1
1
Агаев
5
Аллахвердиев
14
Садигов
2
Маликов
15
Аббасов
16
Гусейнов
19
Амиргулиев
8
Чертоганов
22
Исмаилов
0
Джавадов
17
Надиров
4-2-2-2
1
Нойер
14
Бадштубер
5
Хуммельс
4
Хеведес
0
Лам
4
Аого
8
Кроос
10
Озил
10
Подольски
13
Мюллер
23
Гомес
8
Чертоганов
14
Садыгов
14
Садыгов
8
Чертоганов
13
Мюллер
20
Холтби
20
Холтби
13
Мюллер
10
Подольски
9
Шюррле
9
Шюррле
10
Подольски
10
Озил
11
Гетце
11
Гетце
10
Озил
Остались в запасе
Азербайджан
Германия
12
Фархад Велиев
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
12
Фархад Велиев
ВР
21
Владимир Левин
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
3
Саша Юнисоглу
ЦЗ
Остались в запасе
12
Рене Адлер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Берти Фогтс
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Азербайджан - Германия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
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Сан-Марино
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая)
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