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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Енисей
Оренбург - Енисей: обзор матча 07 июня 2011
Оренбург
07.06.2011, вторник, 17:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 4
Завершен
Енисей
32'
М. Шогенов
84'
Д. Андреев
88'
В. Кулешов
4'
А. Базанов
51'
В. Федорив
61'
В. Чадов
78'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Енисей
Желтая карточка
И. Ильин
ГОЛ! 3:4!
В. Кулешов
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
Р. Сурнев
ГОЛ! 2:4!
Д. Андреев
Замена
А. Кожевников
️️️️
В. Федорив
ГОЛ! 1:4!
В. Лешонок
Замена
А. Баранов
️️️️
В. Аксютенко
Желтая карточка
В. Коробкин
Замена
Д. Андреев
️️️️
З. Кнежевич
ГОЛ! 1:3!
В. Чадов
Замена
В. Кулешов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Малых
ГОЛ! 1:2!
В. Федорив
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
ГОЛ! 0:1!
А. Базанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
21
Валерий Коробкин
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
22
Сергей Дымов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
9
Виктор Булат
ЦП
4-1-4-1
33
Пащенко
12
Малых
6
Иванов
10
Парняков
25
Жданкин
11
Скворцов
8
Низовцев
5
Кнежевич
3
Ахмедов
8
Шогенов
20
Аксютенко
4-1-3-2
1
Ильин
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
2
Федорив
15
Фатуллаев
21
Коробкин
2
Сурнев
9
Лешонок
15
Чадов
11
Базанов
12
Малых
11
Гаглоев
11
Гаглоев
12
Малых
20
Аксютенко
10
Баранов
10
Баранов
20
Аксютенко
25
Жданкин
7
Кулешов
7
Кулешов
25
Жданкин
5
Кнежевич
15
Андреев
15
Андреев
5
Кнежевич
2
Федорив
25
Кожевников
25
Кожевников
2
Федорив
2
Сурнев
88
Ситдиков
88
Ситдиков
2
Сурнев
Остались в запасе
Оренбург
Енисей
22
Сергей Дымов
ЦЗ
16
Антон Лабутин
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
11
Станислав Гончаров
ЦП
9
Виктор Булат
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
22
Сергей Дымов
ЦЗ
16
Антон Лабутин
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
11
Станислав Гончаров
ЦП
9
Виктор Булат
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Оренбург - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
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Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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3 : 0
24.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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