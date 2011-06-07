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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Финляндия
Швеция - Финляндия: обзор матча 07 июня 2011
Швеция
07.06.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 8 тур
5 : 0
Завершен
Финляндия
11'
К. Чельстрем
31'
З. Ибрагимович
35'
З. Ибрагимович
53'
З. Ибрагимович
83'
Э. Байрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Финляндия
Замена
К. Вильхельмссон
️️️️
С. Ларссон
ГОЛ! 5:0!
Э. Байрами
Замена
П. Вернблум
️️️️
Й. Элмандер
Замена
А. Ринг
️️️️
А. Еременко
ГОЛ! 4:0!
З. Ибрагимович
Замена
М. Халсти
️️️️
К. Хямяляйнен
Замена
М. Ааритало
️️️️
М. Хейккинен
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Тойвонен
ГОЛ! 1:0!
К. Чельстрем
11'
10'
Желтая карточка
А. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
19
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Финляндия
23
Ансси Яаккола
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
14
Александер Герндт
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
14
Тим Спарв
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
0
Мика Ааритало
ЦФ
4-4-2
1
Исакссон
17
Вендт
3
Мельберг
4
Майсторович
2
Лустиг
20
Тойвонен
8
Свенссон
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Элмандер
19
Байрами
3-5-1-1
23
Яаккола
3
Мойсандер
4
Тойвио
2
Пасанен
15
Хейккинен
8
Хетемай
7
Еременко
6
Еременко
21
Хямяляйнен
0
Вейринен
9
Форсселл
7
Ларссон
21
Вильхельмссон
21
Вильхельмссон
7
Ларссон
11
Элмандер
16
Вернблум
16
Вернблум
11
Элмандер
20
Тойвонен
10
Ибрагимович
10
Ибрагимович
20
Тойвонен
15
Хейккинен
0
Ааритало
0
Ааритало
15
Хейккинен
6
Еременко
19
Ринг
19
Ринг
6
Еременко
21
Хямяляйнен
0
Халсти
0
Халсти
21
Хямяляйнен
Остались в запасе
Швеция
Финляндия
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
1
Лукаш Градецки
ВР
14
Тим Спарв
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александер Герндт
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
14
Тим Спарв
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Швеция - Финляндия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Френдс Арена
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