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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Амкар (мол)
Кубань (мол) - Амкар (мол): обзор матча 09 июня 2011
Кубань (мол)
09.06.2011, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
5'
И. Князев
18'
А. Нестеренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Амкар (мол)
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Т. Мамедов
Замена
Э. Байчора
️️️️
Б. Карюкин
Замена
М. Ковальчук
️️️️
А. Калайджян
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Субботин
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Тюкалов
Желтая карточка
И. Гаглоев
Замена
Е. Курдус
️️️️
Р. Слинько
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Андриевский
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Е. Смородин
Замена
А. Секрет
️️️️
А. Сквернюк
Замена
И. Гаглоев
️️️️
А. Фидлер
Замена
А. Романенко
️️️️
С. Волков
ГОЛ! 2:0!
А. Нестеренко
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Князев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
4
Маурисио Прието
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
69
Иван Гаглоев
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Амкар (мол)
84
Данил Кочкин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-1-5
85
Карюкин
4
Прието
15
Князев
2
Горелов
10
Фидлер
92
Слинько
5
Калайджян
27
Нестеренко
23
Сквернюк
77
Мамедов
4-1-1-1-3
14
Степанов
27
Молодцов
2
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
93
Смородин
7
Тюкалов
1
Волков
9
Субботин
29
Андриевский
10
Фидлер
69
Гаглоев
69
Гаглоев
10
Фидлер
92
Слинько
73
Курдус
73
Курдус
92
Слинько
5
Калайджян
73
Ковальчук
73
Ковальчук
5
Калайджян
77
Мамедов
52
Лобкарев
52
Лобкарев
77
Мамедов
85
Карюкин
1
Байчора
1
Байчора
85
Карюкин
23
Сквернюк
19
Секрет
19
Секрет
23
Сквернюк
7
Тюкалов
49
Сиротин
49
Сиротин
7
Тюкалов
93
Смородин
84
Кочкин
84
Кочкин
93
Смородин
1
Волков
22
Романенко
22
Романенко
1
Волков
9
Субботин
17
Васильев
17
Васильев
9
Субботин
Остались в запасе
Кубань (мол)
Амкар (мол)
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Кубань (мол) - Амкар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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