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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Локомотив (мол)
Томь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 09 июня 2011
Томь (мол)
09.06.2011, четверг, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
56'
Е. Чернов
11'
Г. Нуров
67'
Г. Нуров
90+2'
Г. Бурнаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Локомотив (мол)
+2
Замена
В. Липин
️️️️
Р. Быков
+2
ГОЛ! 1:3!
Г. Бурнаш
Замена
Н. Калинский
️️️️
С. Джиоев
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
А. Кочергин
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
Г. Бурнаш
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Москов
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:2!
Г. Нуров
Желтая карточка
Д. Тихонов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Б. Махмудов
Желтая карточка
Р. Быков
ГОЛ! 1:1!
Е. Чернов
Замена
Н. Дубчак
️️️️
Г. Нуров
Замена
А. Сазонов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
О. Сокулов
️️️️
С. Аксанов
Замена
А. Минченков
️️️️
Н. Лапин
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
18
Сослан Джиоев
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
49
Александр Богданов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
54
Виктор Липин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
3-5-1-1
1
Комиссаров
23
Чернов
4
Воронов
92
Кочергин
11
Аксанов
89
Махмудов
7
Никитинский
44
Козлов
20
Протасов
85
Ефремов
9
Погребняк
3-1-4-1-1
52
Боданов
11
Павлов
0
Дьяков
59
Иванов
9
Лапин
88
Быков
8
Закускин
14
Цвейба
18
Джиоев
94
Нуров
14
Барсов
11
Аксанов
65
Сокулов
65
Сокулов
11
Аксанов
85
Ефремов
10
Сазонов
10
Сазонов
85
Ефремов
89
Махмудов
97
Тихонов
97
Тихонов
89
Махмудов
44
Козлов
0
Москов
0
Москов
44
Козлов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
23
Чернов
49
Богданов
49
Богданов
23
Чернов
88
Быков
54
Липин
54
Липин
88
Быков
94
Нуров
7
Дубчак
7
Дубчак
94
Нуров
14
Барсов
93
Бурнаш
93
Бурнаш
14
Барсов
18
Джиоев
78
Калинский
78
Калинский
18
Джиоев
9
Лапин
10
Минченков
10
Минченков
9
Лапин
Остались в запасе
Томь (мол)
Локомотив (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Томь (мол) - Локомотив (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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