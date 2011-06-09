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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Спартак М (мол) - Рубин (мол): обзор матча 09 июня 2011
Спартак М (мол)
09.06.2011, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рубин (мол)
71'
Д. Каюмов
17'
И. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Замена
Н. Фадеев
️️️️
И. Киреев
+2
Замена
Д. Прокопенко
️️️️
А. Куклев
Замена
А. Зыков
️️️️
К. Савичев
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 1:1!
Д. Каюмов
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Федчук
Замена
И. Альшин
️️️️
П. Сергеев
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Антонюк
Замена
Р. Махмутов
️️️️
М. Горелишвили
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Вшивцев
Замена
И. Хомуха
️️️️
С. Брызгалов
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Чала
17'
ГОЛ! 0:1!
И. Джалилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
65
Анатолий Зыков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Рубин (мол)
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
3-3-2-1-1
31
Беленов
21
Ходырев
92
Брызгалов
15
Пуцко
22
Хомуха
60
Зубарев
4
Савичев
88
Киреев
20
Сергеев
7
Каюмов
10
Федчук
3-1-3-1-2
1
Нестеренко
3
Джалилов
4
Кверквелия
66
Жестоков
24
Горелишвили
55
Куклев
25
Ситдиков
16
Антонюк
10
Джалилов
23
Вшивцев
34
Чала
20
Сергеев
10
Альшин
10
Альшин
20
Сергеев
4
Савичев
65
Зыков
65
Зыков
4
Савичев
88
Киреев
44
Фадеев
44
Фадеев
88
Киреев
10
Федчук
8
Самсонов
8
Самсонов
10
Федчук
34
Чала
25
Уридия
25
Уридия
34
Чала
23
Вшивцев
39
Умарбаев
39
Умарбаев
23
Вшивцев
24
Горелишвили
23
Махмутов
23
Махмутов
24
Горелишвили
16
Антонюк
4
Аскаров
4
Аскаров
16
Антонюк
10
Джалилов
25
Васильев
25
Васильев
10
Джалилов
55
Куклев
95
Прокопенко
95
Прокопенко
55
Куклев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Рубин (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Спартак М (мол) - Рубин (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
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Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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