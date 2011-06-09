Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Ростов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 09 июня 2011
Ростов (мол)
09.06.2011, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
71'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
М. Мартынов
️️️️
Ф. Дворников
Замена
М. Ермаков
️️️️
А. Кокоскерия
Замена
Е. Андриенко
️️️️
А. Пазин
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:0!
Х. Байрамян
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Золотаренко
Замена
С. Химов
️️️️
М. Пичугин
Замена
А. Хагба
️️️️
С. Харламов
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Кулишев
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Сугак
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Е. Филиппов
Желтая карточка
А. Сугак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
69
Евгений Филиппов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
14
Алексей Рябоконь
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Ростов (мол)
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
41
Евгений Андриенко
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
3-2-1-2-1
12
Орсаев
66
Губанов
68
Зотов
2
Кулеша
5
Мироник
5
Котенев
69
Филиппов
19
Байрамян
32
Кулишев
8
Сугак
2-1-5-1-1
12
Бегларян
94
Пичугин
15
Рябов
11
Пазин
10
Комков
77
Кокоскерия
14
Рябоконь
7
Бекетов
31
Адамян
35
Безгласный
14
Золотаренко
27
Харламов
37
Хагба
37
Хагба
27
Харламов
32
Кулишев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
32
Кулишев
Дворников
2
Мартынов
2
Мартынов
Дворников
8
Сугак
96
Васильев
96
Васильев
8
Сугак
69
Филиппов
9
Дворников
9
Дворников
69
Филиппов
19
Байрамян
45
Кухарчук
45
Кухарчук
19
Байрамян
94
Пичугин
79
Химов
79
Химов
94
Пичугин
14
Золотаренко
72
Батютин
72
Батютин
14
Золотаренко
11
Пазин
41
Андриенко
41
Андриенко
11
Пазин
77
Кокоскерия
59
Ермаков
59
Ермаков
77
Кокоскерия
Остались в запасе
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Вахрушев
Статистика матча Ростов (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+