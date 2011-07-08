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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Коста-Рика
Боливия - Коста-Рика: обзор матча 08 июля 2011
Боливия
08.07.2011, пятница, 02:15
Кубок Америки, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Коста-Рика
60'
Х. Мартинес
79'
Х. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Коста-Рика
Желтая карточка
Л. Гутьеррес
Желтая карточка
Х. Сальватьерра
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Х. Мора
Замена
С. Элисондо
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Кампос
ГОЛ! 0:2!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
Х. Мора
Красная карточка
В. Флорес
Желтая карточка
Х. Кампос
Вторая желтая
Р. Риверо
Замена
А. Пенья
️️️️
Боливия
Замена
Х. Луис Чавес
️️️️
Х. Роблес
Желтая карточка
Р. Риверо
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Морено
Желтая карточка
О. Дуарте
Замена
А. Гуэвара
️️️️
Д. Мадригаль
Желтая карточка
Л. Альварес
Желтая карточка
Д. Гусман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Эрвин Ариас
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
4
Лорджио Альварес
ЦЗ
5
Рональд Риверо
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
6
Вальтер Флорес
ЦП
15
Хайме Роблес
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
7
Боливия
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
11
Диего Мадригаль
ЦП
6
Хейнер Мора
ЦП
20
Педро Леаль
ЦП
20
Давид Гусман
ЦП
17
Хосуе Мартинес
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Боливия
12
Даниэль Вака
ВР
23
Серхио Галарса
ВР
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
2
Мигель Хойос
ЦЗ
13
Сантос Амадор
ЦЗ
20
Сауседо Маурисио
ЦП
18
Рикардо Педриель
ЦП
8
Рональд Гарсия
ЦП
19
Хосе Луис Чавес
ЦП
10
Хоселито Вака
ПП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
22
Руди Кардосо
ЦФ
Коста-Рика
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
14
Хансель Араус
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
7
Аллен Гуэвара
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
21
Сезар Элисондо
АП
9
Хорхе Кастро
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
4-4-2
1
Ариас
3
Гутьеррес
4
Альварес
5
Риверо
16
Ральдес
6
Флорес
15
Роблес
10
Кампос
7
Арсэ
9
Морено
7
Боливия
3-4-2
23
Морейра
15
Сальватьерра
15
Кальво
6
Дуарте
6
Мора
20
Леаль
20
Гусман
11
Мадригаль
12
Кэмпбелл
17
Мартинес
7
Боливия
7
Пенья
7
Пенья
7
Боливия
10
Кампос
8
Гарсия
8
Гарсия
10
Кампос
15
Роблес
19
Чавес
19
Чавес
15
Роблес
11
Мадригаль
7
Гуэвара
7
Гуэвара
11
Мадригаль
6
Мора
22
Куберо
22
Куберо
6
Мора
17
Мартинес
21
Элисондо
21
Элисондо
17
Мартинес
Остались в запасе
Боливия
Коста-Рика
20
Сауседо Маурисио
ЦП
12
Даниэль Вака
ВР
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
18
Рикардо Педриель
ЦП
2
Мигель Хойос
ЦЗ
23
Серхио Галарса
ВР
13
Сантос Амадор
ЦЗ
10
Хоселито Вака
ПП
22
Руди Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
9
Хорхе Кастро
ЦФ
14
Хансель Араус
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Остались в запасе
20
Сауседо Маурисио
ЦП
12
Даниэль Вака
ВР
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
18
Рикардо Педриель
ЦП
2
Мигель Хойос
ЦЗ
23
Серхио Галарса
ВР
13
Сантос Амадор
ЦЗ
10
Хоселито Вака
ПП
22
Руди Кардосо
ЦФ
Остались в запасе
9
Хорхе Кастро
ЦФ
14
Хансель Араус
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Статистика матча Боливия - Коста-Рика
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
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0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Информация о матче
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