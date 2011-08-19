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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 19 августа 2011
Шинник
19.08.2011, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
37'
Д. Голубов
62'
Д. Голубов
65'
Д. Голубов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
Замена
А. Леманж
️️️️
М. Белецкий
Замена
А. Блуднов
️️️️
И. Лапин
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Голубов
Замена
К. Дудченко
️️️️
А. Нежелев
ГОЛ! 0:3!
Д. Голубов
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Елисеев
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 0:2!
Д. Голубов
Желтая карточка
Д. Голубов
Замена
А. Архипов
️️️️
П. Гуженда
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
М. Рафальскис
ГОЛ! 0:1!
Д. Голубов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
32
Артем Ребров
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Петр Гуженда
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Шинник
33
Абдель Леманж
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Балтика
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
3-2-3-2
32
Ребров
7
Нежелев
4
Гуженда
21
Катынсус
13
Белецкий
33
Сухов
20
Войдель
36
Скрыльников
10
Корытько
11
Саркисов
81
Низамутдинов
3-5-2
1
Колинько
21
Лапин
3
Плопа
85
Попов
88
Шубладзе
18
Рафальскис
44
Козлов
35
Романович
22
Кузнецов
93
Роденков
85
Голубов
13
Белецкий
33
Леманж
33
Леманж
13
Белецкий
36
Скрыльников
4
Елисеев
4
Елисеев
36
Скрыльников
4
Гуженда
26
Архипов
26
Архипов
4
Гуженда
7
Нежелев
30
Дудченко
30
Дудченко
7
Нежелев
18
Рафальскис
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
18
Рафальскис
93
Роденков
8
Сысуев
8
Сысуев
93
Роденков
21
Лапин
4
Блуднов
4
Блуднов
21
Лапин
85
Голубов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
85
Голубов
Остались в запасе
Шинник
Балтика
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Шинник - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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