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МЛС 2026
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 августа 2011
Чикаго Файр
19.08.2011, пятница, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед
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0
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Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
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08.11.2026
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01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
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США. МЛС, 32 тур
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25.10.2026
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1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
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