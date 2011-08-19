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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Рубин (мол)
Амкар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 19 августа 2011
Амкар (мол)
19.08.2011, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 3
Завершен
Рубин (мол)
10'
А. Андриевский (П)
28'
А. Рябокобыленко (П)
7'
В. Оразсахедов
51'
В. Оразсахедов (П)
67'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Рубин (мол)
Замена
А. Скворцов
️️️️
К. Морыганов
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
И. Колпаков
️️️️
Е. Рудаков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Гаппаров
Замена
А. Васильев
️️️️
Д. Кочкин
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
ГОЛ! 2:3!
В. Оразсахедов
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Смородин
Замена
А. Гаппаров
️️️️
А. Антонюк
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Оразсахедов
Желтая карточка
А. Морыганов
Желтая карточка
А. Куклев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Рябокобыленко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Андриевский
10'
Желтая карточка
Д. Волкотруб
ГОЛ! 0:1!
В. Оразсахедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
55
Илья Колпаков
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
Рубин (мол)
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
30
Идову
2
Морыганов
88
Рудаков
4
Морыганов
5
Рябокобыленко
28
Гришин
84
Кочкин
22
Романенко
93
Смородин
29
Андриевский
3-4-1-2
1
Волкотруб
51
Братчули
7
Дойати
66
Жестоков
55
Куклев
25
Ситдиков
16
Антонюк
95
Прокопенко
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
2
Морыганов
92
Скворцов
92
Скворцов
2
Морыганов
88
Рудаков
55
Колпаков
55
Колпаков
88
Рудаков
93
Смородин
49
Сиротин
49
Сиротин
93
Смородин
84
Кочкин
17
Васильев
17
Васильев
84
Кочкин
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
Гаппаров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
Гаппаров
16
Антонюк
15
Гаппаров
15
Гаппаров
16
Антонюк
Остались в запасе
Амкар (мол)
Рубин (мол)
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
35
Дмитрий Ершов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
71
Вячеслав Батырь
ЦЗ
35
Дмитрий Ершов
ВР
Остались в запасе
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Амкар (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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2018.04.13 15:58
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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