Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Арсенал
Заря - Арсенал: обзор матча 19 августа 2011
Заря
19.08.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
16'
А. Кобахидзе
53'
А. Кобахидзе
62'
А. Ковпак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Арсенал
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Миколюнас
Замена
А. Максимов
️️️️
А. Грицай
Замена
М. Белый
️️️️
М. Цакич
ГОЛ! 0:3!
А. Ковпак
Пас отдал
А. Кобахидзе
Замена
С. Ференчак
️️️️
Бруно
Замена
Б. Шершун
️️️️
А. Хомин
ГОЛ! 0:2!
А. Кобахидзе
Пас отдал
А. Ковпак
Замена
Ф. Маду
️️️️
С. Силюк
Желтая карточка
А. Хомин
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобахидзе
Пас отдал
С. Миколюнас
14'
Желтая карточка
Ф. Шоава
Желтая карточка
Г. Флореску
Желтая карточка
С. Силюк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Бруно
ОП
8
Михайло Цакич
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Заря
29
Максим Белый
ЦЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Арсенал
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
2-1-4-1-2
99
Шуховцев
33
Олейник
20
Аддо
21
Бруно
33
Билый
6
Каменюка
5
Силюк
8
Цакич
10
Хомченовский
27
Лазарович
13
Липартия
4-5-1
12
Боровик
13
Миколюнас
14
Полевой
6
Шоава
44
Симоненко
90
Богданов
5
Флореску
35
Грицай
4
Хомин
30
Кобахидзе
39
Ковпак
8
Цакич
29
Белый
29
Белый
8
Цакич
21
Бруно
18
Ференчак
18
Ференчак
21
Бруно
5
Силюк
39
Маду
39
Маду
5
Силюк
4
Хомин
23
Шершун
23
Шершун
4
Хомин
35
Грицай
25
Максимов
25
Максимов
35
Грицай
13
Миколюнас
16
Шацких
16
Шацких
13
Миколюнас
Остались в запасе
Заря
Арсенал
Главный тренер
Анатолий Чанцев
11
Артем Старгородский
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
11
Артем Старгородский
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Заря - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Арсенал
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+