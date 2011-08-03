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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Висла - Литекс
Висла - Литекс: обзор матча 03 августа 2011
Висла
03.08.2011, среда, 22:30
Лига Чемпионов
3 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Литекс
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Личные встречи
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Статистика матча Висла - Литекс
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0
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0
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Литекс
Товарищеские матчи
Литекс
1 : 3
11.02.2016
Спартак
Товарищеские матчи
Рубин
2 : 1
08.02.2016
Литекс
Лига Европы, 1 раунд
Литекс
2 : 2
09.07.2015
Елгава
Лига Европы, 1 раунд
Елгава
1 : 1
02.07.2015
Литекс
Товарищеские матчи
Динамо
4 : 0
13.02.2015
Литекс
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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Висла
Литекс
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Литекс»
2016.02.11 21:03
4
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Товарищеские матчи. «Спартак» обыграл «Литекс»
2016.02.11 21:03
4
Товарищеский матч. «Рубин» справился с «Литексом»
2016.02.08 19:45
Киевское «Динамо» проведет 6 товарищеских матчей на сборе в Испании
2016.02.03 22:22
«Литекс» исключен из чемпионата Болгарии
2015.12.16 20:45
2
«Лудогорец» угрожает сняться с чемпионата Болгарии из-за несправедливого судейства
2015.12.14 23:47
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